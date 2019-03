Centauro morto a Velletri, questa mattina l'ultimo saluto a Daniele

Si sono svolti questa mattina in cattedrale a Velletri i funerali di Daniele Picarazzi, il 24enne morto martedì sera in un incidente stradale in via Vecchia Napoli. Daniele era un appassionato di motori e quella sera viaggiava in sella alla sua Hornet quando si è schiantato contro un Suv. Nessuna speranza di sopravvivenza.

Velletri, moto si schianta contro un suv: muore 24enne



Questa mattina al suo funerale hanno partecipato alcune centinaia di persone tra cui il gruppo di bikers con cui lui usciva in moto. Lacrime, dolore e anche il rombo delle motociclette quando la bara è uscita dalla cattedrale. I suoi amici lo hanno salutato con i ruggiti delle moto accompagnandolo in corteo nel suo ultimo viaggio fino al cimitero di Velletri.