Catechista abusa per 6 anni di un ragazzino, chiesto il processo. Il parroco sapeva ma non l'ha mai rimosso Il minore, durante la frequentazione di una chiesa di Gela, avrebbe conosciuto il formatore più grande di lui di dieci anni, che, sfruttando il suo ruolo educativo e di riferimento in ambito parrocchiale, l'avrebbe indotto a compiere atti sessuali