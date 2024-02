Meglio «il carcere che restare ai domiciliari con mia mamma, non ci posso stare»: e la ragazza “evade di casa”

La difficile convivenza in casa. Preferisce il carcere invece che restare ai domiciliari con la madre («Non andiamo proprio d'accordo, non ci posso stare»): succede ad una ragazza arrestata dai carabinieri a Casamicciola, sull'isola di Ischia, dopo essere stata trovata con un chilo di hashish. La giovane, residente a Pozzuoli, collocata agli arresti a casa in attesa del processo, evade e si presenta ai carabinieri chiedendo di essere trasferita in cella: i militari, però, una volta informata l'autorità giudiziaria, decidono di tenerla nelle proprie camere di sicurezza fino all'udienza davanti al giudice. Tutto inizia quando i militari del nucleo radiomobile isolano notano una 23enne che sottopongono a controlli; la giovane risulta incensurata e dice di essere sull'isola per svago ma il suo atteggiamento e le sue risposte non convincono i carabinieri.

Cassino, droga negli slip per il figlio in carcere: mamma arrestata

Una volta perquisita, viene trovata in possesso di 10 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo; la droga era nascosta nella borsa a tracolla.