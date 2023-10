La Capannina di Forte dei Marmi sarà venduta? Cipriani (dell'Harry's bar) offre 10 milioni di euro. Da Agnelli a Renato Zero, storia di un simbolo

E' il simbolo delle notti della Versilia. Aperta dal 1929, la Capannina di Forte dei Marmi si fregia del titolo del più antico locale notturno ancora attivo, gestito da ben 46 anni da patron Gherardo Guidi. Ma adesso, secondo voci sempre più insistenti, come rivela La Nazione, la Capannina potrebbe essere venduta. Il locale, infatti, sarebbe oggetto di una proposta di acquisto (sul piatto ben 10 milioni di euro) da parte del gruppo Cipriani. La conferma al momento non c’è, ma il tam tam in paese è di quelli clamorosi: secondo i bene informati a rilevare il locale più storico d’Italia sarebbe la catena Cipriani, la società nata nel 1931 specializzata in hotel e tempo libero domiciliata in Lussemburgo che possiede e gestisce ristoranti e club di lusso in tutto il mondo, tra cui l’Harry’s Bar a Venezia e l’ex Rainbow Room a New York City.

Gli affari di Agnelli e le notti di Renato Zero

Intere generazioni sono cresciute nelle sue serate fatte di aperitivi, sala per il gioco del bridge, cene pasteggiate a champagne, musica dal vivo, orchestre e stelle. Qui c’erano nobili come Della Gherardesca, Rucellai, Rospigliosi e Sforza; poeti ed intellettuali del calibro di Repaci, Ungaretti, Montale, Levi e Pea.

Nel 1977 a comprare il locale (con la denominazione immutata di "Capannina di Franceschi") sono stati Gherardo Guidi e la moglie Carla e, negli anni, è passato tutto il mondo che conta. Le confidenze degli Agnelli, i Moratti, «qui si concludevano accordi con la stretta di mano», e poi segreti, amori, tradimenti. E poi Sapore di mare, il film dei fratelli Vanzina. Le notti di Renato Zero e Grace Jones. Briatore che balla su un tavolo invitato a “mantenere uno stile consono al locale”.

Le cifre della compravendita

A Forte dei Marmi si fanno anche le cifre della ventilata compravendita: ben 10 milioni di euro per rilevare la Capannina, simbolo della Versilia da bere e delle notti d’estate dal sapore evergreen. Altre offerte sarebbero arrivate da Ferragamo e Prada. «Sono solo chiacchiere, forse alimentate dal fatto che, grazie a Dio, lavoriamo e tanto», ha detto Guidi alla Nazione, anche se lui stesso ad agosto non nascose il fatto di "valutare comunque la cosa, se fosse arrivata una proposta adeguata".