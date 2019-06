Caldo, allerta bollino rosso in molte città: domani 42 gradi. Le previsioni

Ecco le previsioni meteo sull'Italia per la giornata di domani, venerdì 14 giugno in cui le temperature toccheranno punte davvero elevate. Al Nord alta pressione e tempo stabile con cieli sereni o al più velati, salvo dal pomeriggio qualche rovescio in arrivo sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 30 e 34 gradi. Al Centro sereno o a tratti velato, con qualche innocuo cumulo diurno sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 33 e 37 gradi, meno sulle coste. Al Sud alta pressione africana in rinforzo con tempo stabile e soleggiato. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33, fino a 37 in Sicilia e Puglia.

Muore sulla spiaggia a 50 anni, forse stroncato dal caldo

Previsioni meteo: allerta caldo, 2 città da bollino rosso: temperature fino a 42°, ma rischio temporali







LE PREVISIONI PER IL WEEKEND: Sta per arrivare il bollente anticiclone africano; 38°C a Firenze, 35°C a Roma. L'anticiclone africano sta cominciando a muovere il suo baricentro verso Nord con l'intento di conquistare gran parte del nostro Paese, un tentativo che fino ad ora è riuscito solo parzialmente e ad appannaggio delle regioni del Sud e delle due isole Maggiori. Da domani cesseranno le correnti instabili che hanno mantenuto un tipo di clima meno caldo al Nord e su alcuni tratti del Centro. È dunque imminente una super ondata di caldo che porterà le temperature a salire fino a 42°C.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il caldo da bollino rosso lo troveremo ancora una volta sulle due Isole Maggiori dove fra domani e soprattutto Venerdì si toccheranno punte prossime ai 42°C nelle aree interne. Qualche grado in meno lo troveremo sul resto del Mezzogiorno dove le aree più calde saranno quelle della Puglia con picchi intorno ai 37-38°C. Le temperature aumenteranno però anche al Centro Nord, ma senza toccare valori così elevati. Al Centro le regioni più calde saranno Toscana e Lazio con 38°C a Firenze e 35°C a Roma. Al Nord la presenza del forte tasso di umidità manterrà decisamente elevato il fenomeno dell'afa.

Fra le città più calde troveremo Milano, Bolzano, Trento e Bologna con termometri attestati ai 34-35°C ma con indici di disagio bio-climatico alle stelle, qualche grado in più addirittura sul triestino con punte fino a 36-37°C. La redazione del sito www.iLMeteo.it comunica che questa intensa fase di caldo africano ci accompagnerà probabilmente anche per tutto il prossimo weekend anche se tra domenica e lunedì la grande calura dovrebbe cominciare a stemperarsi un pò al Sud preludio ad una fase meno bollente prevista con la successiva settimana.



#Meteo: ANTICICLONE AFRICANO vs ANTICICLONE delle AZZORRE. Ecco le DIFFERENZE e perché domina sempre il primo #13giugno https://t.co/OB2ftRtmVV pic.twitter.com/GX4JudCW5N — IL METEO.it (@ilmeteoit) 13 giugno 2019



L'altopiano dei Piani di Pezza si è svegliato stamattina con una temperatura minima di +0.7 gradi, registrata alle 5:45 dalla stazione dell'associazione meteorologica 'Aq Caput Frigoris' che si trova a 1450 metri di quota nel territorio di Rocca di Mezzo (L'Aquila) e che fornisce costantemente informazioni meteo dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/aqcaputfrigoris/. MINIMA DI +0.7 GRADI SULL'ALTOPIANO DEI PIANI DI PEZZAL'altopiano dei Piani di Pezza si è svegliato stamattina con una temperatura minima di +0.7 gradi, registrata alle 5:45 dalla stazione dell'associazione meteorologica 'Aq Caput Frigoris' che si trova a 1450 metri di quota nel territorio di Rocca di Mezzo (L'Aquila) e che fornisce costantemente informazioni meteo dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/aqcaputfrigoris/. Questo mentre all'Aquila la minima della notte è stata di 15 gradi. L'Altopiano dei Piani di Pezza, nel cuore del Parco Naturale regionale Sirente-Velino all'interno dell'omonima catena montuosa, ha una conformazione particolare risultando chiuso in tutte le direzioni; nella stagione invernale e al manifestarsi di concomitanti condizioni atmosferiche (innevamento al suolo, cielo sereno, assenza di ventilazione e bassissimi livelli di umidità) si possono raggiungere temperature minime prossime o anche inferiori ai meno 30 gradi.

Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA