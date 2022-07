Caldo, nuova ondata in arrivo? La proiezione: agosto con temperature oltre la media di 3 gradi (sopra i 35°C)

Qualche giorno di respiro, ma il fresco sembra avere le ore contate. Una nuova ondata di calore è pronta ad abbattersi sull'Italia. E tra fine luglio e inizio agosto la situazione potrebbe diventare "bollente". Le proiezioni del Centro Europeo non sono confortanti: dalle previsioni emerge l'arrivo di nuovo anticiclone africano pronto a rialzare le temperature sopra le media degli scorsi anni, anche di tre gradi.

Caldo, la nuova ondata

Secondo il Centro Europeo - riporta ilMeteo.it - nel periodo indicato andrà ulteriormente rafforzandosi il vasto campo di alta pressione di origine africana, destinato a imporsi in maniera sempre più significativa sul bacino del Mediterraneo. L'ultima proiezioneconferma infatti una tendenza votata al caldo nel periodo tradizionalmente clou delle vacanze italiane: le temperature arriveranno ben oltre la media di circa 3°C. Il dato preoccupante è che questa anomalia termica riguarda quasi tutto il continente, dalla penisola iberica fino alla Russia, a conferma dell'eccezionalità di questa estate che rischia di rientrare tra le più calde mai registrate in Europa.

Temperature sopra i 35 gradi

Per questo motivo è lecito parlare di "rischio" - spiega ilMeteo.it - in quanto nella pratica questo si traduce in ripetute ondate di caldo in arrivo dal cuore dell'Africa (deserto del Sahara), con punte massime pronte a schizzare ben oltre i 35 gradi, soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due isole maggiori e su parte del Centro-Sud peninsulare. Queste fasi anomale e roventi andrebbero trattate come "ondate di maltempo" in quanto sappiamo bene i danni che provocano: siccità prolungate, problemi alla salute e non ultimo il pericolo di eventi meteo estremi. Infatti, tutto questo calore in eccesso aumenta anche l'energia potenziale in gioco con la conseguenza di avere grandinate e nubifragi ogni qual volta degli spifferi di aria fresca riescono a "bucare" lo scudo anticiclonico. Giusto quindi parlare di vacanze a rischio, anche se non esattamente per piogge e temporali, ma per un motivo diverso. L'estate dovrebbe quindi continuare su questo trend climatico, con continue vampate di aria calda dall'Africa.