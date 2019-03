Si spoglia davanti all'asilo e compie atti osceni: bloccato un 31enne. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 31enne del posto, per atti osceni in luogo pubblico. In particolare, i militari, intervenuti su segnalazione di una residente della zona, si sono recati nei pressi della scuola per l’infanzia “Gianni Rodari”, in via Carella, dove hanno sorpreso un uomo che, parzialmente denudato, si stava masturbando nella sua autovettura.

I Carabinieri, raccolta la segnalazione, lo hanno subito fermato, riscontrando peraltro come il 31enne fosse già noto alle forze dell’ordine, nonché affetto da problemi di natura psichica più volte manifestati. L’uomo è stato arrestato. E dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Brindisi, rimesso in libertà.

