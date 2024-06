Sabato 1 Giugno 2024, 06:50

Prima ci sono state una serie di consultazioni quadrilaterali tra Usa, Francia, Regno Unito e Germania. Parigi e Londra si erano già espresse a favore dell’utilizzo delle armi inviate in aiuto dell’Ucraina anche in territorio russo. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, aveva fatto pressioni su Joe Biden perché anche gli Usa consentissero a Kiev di difendersi colpendo basi militari russe oltre la frontiera con sistemi forniti dagli Stati Uniti: il presidente si è convinto, anche se restano una serie di limitazioni perché comunque non potranno essere lanciati missili a lungo raggio oltre confine. Infine, dopo le iniziali esitazioni, ieri è arrivato anche l’annuncio del cancelliere tedesco Olaf Scholz: Berlino autorizza l’Ucraina a colpire in territorio russo, ma solo vicino al confine, con le armi cedute dalla Germania. Ha spiegato il portavoce del cancelliere nel corso di una conferenza stampa: «È sempre stato chiaro che noi, nel mettere a disposizione le armi all’Ucraina, non diventiamo parte del conflitto. L’Ucraina ha il diritto, garantito dal diritto internazionale, di difendersi dagli attacchi. Per questo può usare anche il materiale bellico che abbiamo consegnato». Kiev dovrà evitare di coinvolgere strutture civili.

Sono stati necessari più di due anni alle potenze occidentali per rimuovere questo limite. Le motivazioni erano solide: se l’Ucraina avesse colpito in Russia con missili forniti degli alleati, sarebbe stato palpabile il rischio di un allargamento del conflitto. Cosa è cambiato? Mosca ha iniziato una violenta campagna militare nella regione di Kharkiv, nel Nord-Est dell’Ucraina: bombarda anche la seconda città dell’Ucraina, anche obiettivi civili come i centri commerciali, e lo fa da postazioni che si trovano oltre confine. Di fatto Kiev non può difendersi se non può annientare le strutture militari russe al di là della frontiera. L’Italia resta tra i Paesi che mantengono la limitazione, ma, come auspicato dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, le grandi potenze - Usa, Francia, Regno Unito e Germania a cui si aggiungono altri pesi come Canada e Olanda - hanno deciso la svolta che stava condannando l’Ucraina a combattere con le mani legate dietro la schiena. Ieri a Praga si è svolta la riunione informale dei ministri degli Esteri dei Paesi Nato. Al termine, in una conferenza stampa, Blinken ha confermato: «Come gli alleati hanno concordato e chiarito nell’ultimo vertice a Vilnius, l’Ucraina diventerà membro della Nato. Il nostro obiettivo ora è gettare un ponte, molto solido e illuminato, per favorire l’avvicinamento di Kiev all’alleanza. A luglio si svolgerà il vertice Nato a Washington e sarà garantito un solido pacchetto di aiuti all’Ucraina».

I CONTORNI

Blinken ha anche precisato i contorni dell’apertura di Biden: «Nelle ultime settimane l’Ucraina ci ha chiesto l’autorizzazione a usare le armi che stiamo fornendo per difendersi da questa aggressione, anche contro le forze di Mosca che si stanno ammassando sul lato russo del confine e che da lì stanno attaccando. Biden ha risposto positivamente. Ora il fronte orientale si sta stabilizzando, grazie al coraggio degli ucraini». Restano i limiti sui missili a lungo raggio Atacms, anche se Zelensky, in una intervista a The Guardian, ha ripetuto: «Ci sono dei passi in avanti. Ma l’Ucraina deve essere in grado di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. Dobbiamo rispondere. Non capiscono altro che la forza». Da Mosca sono già arrivate risposte. Ci sono state le solite sparate del vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev: «Questa è una grave escalation del conflitto, la nostra minaccia nucleare non è un bluff o una intimidazione».

Più misurato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: «Sappiamo che stanno già provando a effettuare attacchi sul territorio russo con armi di fabbricazione americana». Ricapitolando: l’Ucraina non potrà colpire la Russia con gli Atacms a gittata massima di 300 chilometri, ma non è chiaro se potranno essere usate le versioni con gittata inferiore; autorizzati i sistemi di lancio Himars e Mlrs (70 chilometri) e le Glsdb (bombe di piccolo diametro lanciate da terra che possono arrivare fino a 150 chilometri).

Nel vertice di Praga Stoltenberg ha chiesto anche uno sforzo economico per aiutare l’Ucraina perché - è la tesi del segretario generale della Nato - bisogna prepararsi a una lunga guerra se si vuole davvero che il conflitto termini presto. Sembra un paradosso ma il ragionamento è semplice: Putin, con una Ucraina impotente, continuerà sulla linea attuale, aprirà più fronti e sarà sempre più spietato, come si sta vedendo a Kharkiv; se invece capirà che Kiev si sta rafforzando e che la Nato non tentenna nel sostengo all’Ucraina, potrà convincersi a sedersi al tavolo del negoziato (e soprattutto potrà convincerlo a farlo la Cina che nel tempo, con una economia che non corre come sperato, potrebbe non gradire una guerra troppo lunga). Stoltenberg ha spiegato: «Gli alleati devono garantire almeno 40 miliardi di euro l’anno, è necessario rinnovare l’impegno che era stato preso dopo l’inizio dell’invasione. Mosca colpisce scuole, ospedali, rete elettriche, uccide civili. Consentire l’autodifesa non è escalation, è un diritto fondamentale». Il ministro degli Esteri estone, Margus Tsakhna, propone: «Ogni paese devolva l’0,25 per cento del Pil in aiuti militari all’Ucraina. Così raccoglieremmo 100 miliardi, somma sufficiente a respingere la Russia». Per ragioni geopolitiche e storiche, i paesi baltici sono i più preoccupati dall’espansione militare di Putin. Non è poi così anziano chi ancora ricorda quando erano ancora parte dell’impero sovietico.

