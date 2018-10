Studenti in piazza contro il governo. A Torino bruciati manichini di Salvini e Di Maio

Studenti in piazza in tutta Italia per manifestare al grido di «Chi ha paura di cambiare? Noi no!». Sono oltre 50 le città lungo tutto lo stivale, da nord a sud, interessate dalla protesta studentesca. Nel mirino c'è il governo che «si riempie la bocca di parole come "cambiamento", per poi offrire solo regresso», come dichiarato da Giammarco Manfreda, Coordinatore Nazionale della Rete degli Studenti Medi. A Torino sono stati bruciati manichini in piazza di Salvini e Di maio



Slogan contro il governo. Studenti in corteo a Napoli contro il piano Scuole sicure. Il corteo è partito da piazza Garibaldi e ha raggiunto via Toledo. Cori e striscioni contro il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini e il Governo, tra i quali lo striscione «No al Governo dell'odio», e contro il decreto Scuole Sicure: «Se ci tenete alla nostra sicurezza assicurateci il nostro futuro», recita lo striscione che apre il corteo, accompagnato dall'hashtag #noscuolesicure. Slogan anche contro il razzismo e gli sfratti.

A Roma in migliaia si sono radunati a piazzale Ostiense, per poi muovere in corteo alla volta del ministero dell'Istruzione. «Razzismo, repressione, zero investimenti. Quale cambiamento?», questo il messaggio sullo striscione posizionato alla testa del serpentone. Si registrano forti disagi al traffico in zona.

«Il governo continua ad essere sordo di fronte alle necessità su cui da tempo, le studentesse e gli studenti di questo paese, chiedono una risposta - ha proseguito Manfreda - Diciamo no alle manovre di "risparmio" sulla scuola che non prevedono ulteriori investimenti, come il taglio di 100 milioni annunciato qualche giorno fa. No a una visione limitata del ruolo dei giovani e dell'Istruzione nella società. Se il governo non ha paura di cambiare, lo dimostri investendo in istruzioni».

