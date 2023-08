Lunedì 21 Agosto 2023, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 15:19

Non tutto è come sembra in Albania. «Barca con il doppio delle persone consentite e organizzazione distastrosa. Mai più». Il giudizio di Gaia sul boat tour è definitivo. Ed è da incubo. Anche se la sua vacanza non è stata del tutto deludente. Nel condividere i dettagli del viaggio spiega che per 9 notti in un hotel ha speso 310 euro. Anche per l'aereo, tutto sommato, non ha dovuto sborsare cifre astronomiche: 330 euro andata e ritorno (certo, ci sono tratte meno care: ma è pur sempre agosto). Si è detta poi molto contenta del noleggio della moto: 25 euro al giorno. Quella che invece non le è piaciuta è stata la gita in barca.

Vacanze in Albania, l'incubo della nave pirata. Il turista italiano: «Obbligati a stare in piedi per ore, ci siamo sentiti male»

​Boat tour da incubo in Albania, il video

A condividere l'esperienza negativa è una ragazza veneta. Si chiama Gaia Marigo e ha affidato a Tiktok il suo racconto. L'escursione è avvenuta nella zona di Saranda e Ksamil, dove ci sono diverse isole. «Attenzione sempre a guardare bene il sito e le recensioni», consiglia.

Nel filmato che condivide si vedono le immagini pubblicitarie del boat tour che mostrano gruppi di ragazzi tuffarsi dalla nave, prendere il sole e rilassarsi. Non nel suo caso, dove sono stati stipati sull'imbarcazione. «Eravamo in 30 in una barca che conteneva la metà delle persone», conclude Gaia. Una disavventura, tuttavia, che può capirare ovunque. L'importante è informarsi prima.

@marigogaia Esperienza da vivere UNA volta e anche l’ultima 😊 Guardate sempre prima le recensioni e se ci sono siti web ,non credete a tutto quello che vi dicono, molti magari erano ben organizzati ma noi abbiamo beccato zero organizzazione, 30 persone in una barca che ne conteneva metà ♬ Titanic flute fail - Luke Turner