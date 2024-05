Giulia Incletolli, 14enne scomparsa a Frosinone: si è allontanata da casa uscendo dalla finestra

Ore di angoscia per i genitori di una ragazzina di 14 anni residente in via Cese a Frosinone che da ieri mattina si è allontanata dalla sua abitazione facendo perdere le sue tracce. Giulia Incletolli questo il suo nome, si sarebbe allontanata da casa uscendo dalla finestra della sua camera.

Al momento della scomparsa la minorenne indossava un giubbino bianco e nero e un paio di scarpe da ginnastica di colore verde marca Nike. L'adolescente che non è munita di cellulare ha portato con sé un pc.

Il padre che ha fatto scattare la denuncia di scomparsa ha chiesto aiuto a tutte le forze dell'ordine affinché possano avviare le ricerche per poterla ritrovare.