Bimbo ucciso a Cardito, rabbia ai funerali: madre lascia la chiesa scortata

Esiste una «folle abitudine al male. Ci fa diventare indifferenti e ci impedisce di cogliere i momenti e le situazioni di crisi. Anche le istituzioni fanno sempre più fatica ad approntare interventi adeguati e soprattutto a mettere in atto misure di prevenzione»: ha usato queste parole l'arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo, per celebrare l'ultimo saluto al piccolo Giuseppe, il bimbo di 7 anni ucciso dal compagno dela madre con schiaffi e bastonate domenica scorsa a Cardito. Alle esequie è presente la madre del piccolo. In chiesa anche i sindaci di Pompei e di Cardito.



L'arrivo della bara bianca era stato accolto un commosso applauso dalle persone in attesa all'esterno della chiesa. All'ingresso in chiesa del feretro non sono mancati momenti di tensione. Alcuni parenti del papà del piccolo hanno iniziato a inveire contro la donna, ma sono stati bloccati e invitati a uscire dalle forze dell'ordine. Ai funerali, seguiti da centinaia di persone nella chiesa di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine, sono presenti sia la madre del piccolo sia il padre. I due, separati da tempo, sono seduti in fila diverse nella chiesa e non si sono degnati di uno sguardo. «Il dolore ci toglie il respiro. Ora serve il silenzio, silenzio che possa oltrepassare il frastuono, il clamore attorno alla morte di Giuseppe», ha detto monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei.

«Anche le istituzioni fanno fatica a mettere in atto misure di prevenzione - continua il Monsignore - È necessaria più attenzione per il prossimo, più cura per chi è in difficoltà. È doveroso ora un sussulto di coraggio, per conoscerci e sentirci realmente fratelli, facendoci carico delle sofferenze degli altri. La forza può venirci da questo momento di preghiera e di fratellanza».

«Il mio desiderio è di raccogliere tutto quanto avete nel cuore per rivolgermi al piccolo Giuseppe - continua monsignor Caputo - Caro Giuseppe anche ad un sacerdote davanti all'altare possono venire meno le parole. Parole che non siano preghiere, quelle preghiere che ora ti avvolgono come carezze di cui tu hai diritto più di tutti. Non voglio farti mancare le parole che ti possono servire per capire il resto della vita che ti è stata estirpata. Non puoi esserti affacciato al mondo - ha detto il vescovo di Pompei dall'altare della chiesa di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine gremita da centinaia di persone - per essere vittima della violenza, di attimi di follia di chi per le cause della vita si trovava sotto il tuo stesso tetto. La vita ti ha perduto e ci mostra il rimpianto e la consapevolezza di un male che diventa malessere. La tua morte è un irreparabile sfregio all'umanità».

Saranno intanto destinate alle due sorelline di Giuseppe le offerte raccolte durante i funerali. Lo ha annunciato lo stesso arcivescovo di Pompei. «Rivolgiamo un pensiero anche alle due sorelline - ha detto - vittime anche loro della cieca violenza. Saranno loro, sottratte speriamo per sempre alla brutalità e all'aggressione, a sentire più di tutti la mancanza di Giuseppe e lo porteranno sempre nel cuore. La nostra preghiera è anche per loro, perché la vita possa sorridere loro», ha concluso l'arcivescovo. La sorellina più grande, ferita durante l'aggressione, è ancora ricoverata nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, mentre la più piccola, di 4 anni, è in una casa famiglia dove sarà raggiunta dalla sorella maggiore quando potrà lasciare l'ospedale.

La mamma del bimbo, visibilmente sconvolta e sorretta da due parenti, ha lasciato la chiesa San Giuseppe Sposo della Beata Vergine di Pompeida da un ingresso secondario, e senza assistere all'uscita del feretro. Sorretta da due donne si è alzata dalla seconda fila dove ha assistito al rito funebre e si è diretta verso la sagrestia passando dietro l'altare. Dopo un quarto d'ora e quando l'area esterna si era decisamente sfollata, è stata fatta uscire scortata e ha lasciato la chiesa in auto. Un lungo applauso invece ha salutato l'uscita della bara bianca che portava su un lato la foto del piccolo Giuseppe. Un volo di palloncini bianchi all'esterno della chiesa e il lancio di confetti ha salutato il feretro, tra le lacrime commosse di tanta gente.

