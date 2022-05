Modena, bimbo cade dal secondo piano: babysitter fermata per tentato omicidio

Un bambino di appena tredici mesi è caduto dal secondo piano di un appartamento di Soliera, un piccolo comune della provincia di Modena in Emilia-Romagna. L'incidente si è verificato intorno alle 10 di questa mattina quando, secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava in casa assieme alla babysitter. La donna, 32 anni, dopo un lungo interrogatorio all'interno della caserma dei carabinieri, al quale ha preso parte anche il pubblico ministero, è uscita sull'auto dei militari. La babysitter è indagata per tentato omicidio. Sarebbe stata lei infatti ad aver fatto cadere il bambino. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna. Ad accorgersi del bimbo a terra sarebbe stato un vicino di casa.