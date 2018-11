Padova, a 24 anni si cosparge di benzina e si dà fuoco: l'esplosione nel bagno di casa

Ultimo aggiornamento: 10:19

CREAZZO - Momenti di paura e dolore ieri mattina 23 novembre in via Treviso per ildi unche, rimasto solo in casa dopo che i genitori erano andati al lavoro e il fratello e la sorella erano a scuola, è entrato in bagno, sLe esalazioni della benzina hanno saturato il piccolo ambiente: quando il giovane ha accesso la fiammella c'è stata un’che ha abbattuto la porta del bagno. Il botto ha richiamato l'attenzione di un vicino di casa che si è precipitato in soccorso del 24enne e ha subito chiamato pompieri e ambulanza. Il ragazzo, gravemente ferito, è stato ricoverato in terapia intensiva al San Bortolo di Vicenza e poi trasferito al Centro grandi ustionati di Verona.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Valdagno che hanno aperto un’inchiesta. Per la delicatezza del caso Ilè assoluto da parte dei militari del capitano Mauro Maronese. (v.b.)