Bambina morta a Marina di Massa: albero cade su tenda campeggio. Ferite le due sorelle, una è grave. Illesi i genitori

Era in vacanza con la famiglia in Toscana. Una bambina di 3 anni morta, la sorella 14enne ricoverata in terapia intensiva e l'altra sorella 19enne ferita in modo lieve, è il tragico bilancio di una tromba d'aria che questa mattina ha scaraventato un albero su una tenda. Le tre vittime si trovavano insieme nel campeggio «Verde Mare» in località Marina di Massa, a Massa Carrara in Toscana. Sul posto stanno ancora lavorando i vigili del fuoco.

Vani i tentativi di rianimarla sul posto da parte del 118. Trasportata in gravi condizioni in ospedale una sorella di 14 anni, mentre un'altra ragazza di 19 anni ha riportato lievi contusioni e non è stato necessario il ricovero, I genitori sono rimasti illesi. Secondo quanto si apprende erano in 5 nella tenda su cui si è abbattuto l'albero durante un temporale con vento forte.

🔴 #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Marittima, un albero si è abbattuto su una delle tende in un campeggio ferendo due bambini ed un adulto. Soccorsi #vigilidelfuoco in atto #30agosto — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 30, 2020

Secondo quanto appreso sul posto, la caduta dell'albero ha riguardato una famiglia marocchina, residente in Italia, nella zona di, venuta a trascorrere alcuni giorni di vacanza in Toscana. I familiari oltre ad aver affittato un bungalow nel campeggio avrebbero poi installato accanto allo stesso anche la tenda per avere altro spazio dove poter trascorrere la notte. È qui che le tre sorelle sono state colpite dall'albero. La bimba più piccola è rimasta gravemente ferita ed è morta nonostante i tentativi di rianimazione, manovre durante le quali il medico ha constatato il decesso.

La sorella di 14 anni è in prognosi riservata in ospedale. I genitori e la terza figlia, la più grande, hanno raggiunto l'ospedale di Massa e vengono assistiti dal personale sanitario. L'incidente è avvenuto verso le 7 nel camping Verde Mare, in via del Cacciatore. I vigili del fuoco proseguono le operazioni per mettere in sicurezza l'area. La pianta caduta sulla tenda è un pioppo alto quattro metri e mezzo.

