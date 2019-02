Autobrennero, l'ira di una madre: «Io, bloccata in auto con mio figlio senza cibo né acqua da ore»

Per ore chiusi in macchina al gelo. Arrivano le testimonianze dei molti automobilisti rimasti intrappolati nelle code chilometriche formatesi sulla A22 per il maltempo. «Sono una mamma di un bambino di 8 anni e viaggiavo con mio marito stanotte sulla A22 per raggiungere i nonni e l'altra figlia già in vacanza sulla neve in Austria. Ci siamo bloccati appena dopo Bressanone alle 21.15 di ieri sera non per colpa nostra visto che viaggiamo in sicurezza con un'auto adatta alla neve e non ci siamo più mossi da allora».

Meteo, la diretta: A22 paralizzata. Gelicidio in Emilia, disagi e blackout



Lo racconta Lara Gecchele, poco dopo le 11.30. «Siamo qui da tutta la notte in mezzo ai camion - spiega - che sono tutti nella corsia di sorpasso, anche se gli era vietato e avremo fatto 20 telefonate tra 112, servizio autostrade, protezione civile e nessuno riesce a raggiungerci. Siamo senza cibo, l'acqua è finita - racconta - e non abbiamo mai visto passare nessuno in 15 ore. Vogliono forse lasciarci morire qui? Stiamo centellinando la benzina e ormai ovviamente il nostro morale è allo stremo. I camionisti che passano nell'altro senso parlano di rimanere qui fino a lunedì. Chiedo aiuto a voi. Smuovete le montagne e venite a prenderci».

«Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono fermi in autostrada del Brennero, a una ventina di chilometri dal valico. In tutte queste ore non hanno visto un lampeggiante, sia blu oppure giallo». Lo racconta Riccardo Del Bene. L'infermiere vive a Garmisch, in Germania, e ieri sera attendeva sua moglie e i figli (una ragazza di 12 e un maschio di 15 anni) che alle ore 15 erano partiti da Pesaro. «Di solito - spiega - in 6 ore sono qui. Dalle 20.48 sono fermi in coda sotto la neve. Abbiamo chiamato tutti i numeri di emergenza, ma finora non hanno visto anima viva». «Mi chiedo se devono morire in auto», si sfoga Del Bene.

