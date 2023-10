Aereo ha problemi alla coda, atterraggio d'emergenza a Pisa pochi minuti dopo il decollo

Atterraggio con procedura di emergenza, oggi all'aeroporto di Pisa per un volo Ryanair diretto a Eindhoven e decollato pochi minuti prima dallo scalo toscano.

Atterraggio d'emergenza a Pisa

Il comandante ha infatti segnalato un «possibile problema alla coda» dell'aeromobile e chiesto immediatamente di rientrare. L'inconveniente si è concluso senza conseguenze per i passeggeri che alle 19 sono potuti partire nuovamente senza ulteriori disagi.

COSA E' SUCCESSO

Non appena è arrivata la richiesta di aiuto, è scattato il piano di emergenza e tutto il personale dell'aeroporto, compreso il distaccamento dei vigili del fuoco presente nello scalo, è stato allertato per consentire l'atterraggio in completa sicurezza. Il velivolo è stato sottoposto a tutte le verifiche e i passeggeri sono fatti sbarcare in attesa di un nuovo aeromobile decollato in serata.