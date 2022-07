Argentario, trovato il corpo di una donna in mare a Punta Ala: 118 avvertito dai bagnanti

Il corpo di una donna è stato ritrovato in mare a a Castiglion della Pescaia, precisamente nel bagno di Tartana, Punta Ala, nota località balneare adagiata sulle pendici settentrionali dell'omonimo promontorio. I sanitari del 118 sono intervenuti intorno alle 19.30 di questa sera chiamati da un gruppo di bagnanti. Si tratta di una 40enne di Follonica. La donna faceva il bagno nelle acque davanti alla spiaggia libera di Cala del Barbiere: i bagnini del vicino stabilimento Tartana sono intervenuti quando la donna è stata vista in difficoltà. È stato il compagno della donna, che era in spiaggia con lei ed era preoccupato perché non la vedeva ritornare dal bagno, a riconoscere il corpo.

