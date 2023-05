Martedì 2 Maggio 2023, 06:33 - Ultimo aggiornamento: 06:37

Era appena tornato in possesso della patente, quando si è messo alla guida ubriaco e ha ucciso una donna. È attesa per i prossimi giorni l'udienza di convalida dell'arresto del 55enne di Valdarno Aretino che sabato mattina si è reso responsabile di un omicidio stradale in provincia di Arezzo. La vittima, Vanessa Bonatti, 50 anni, è stata investita mentre stava attraversando la strada con i suoi due cani al guinzaglio, davanti alla sua abitazione a Castelfranco Pian di Scò. Subito dopo l'impatto, l'uomo ha premuto l'acceleratore e si è allontanato in fretta senza prestare soccorso. Quel giorno stesso aveva riavuto la patente di guida, dopo che alcuni mesi fa gli era stata ritirata. Anche in quel caso era sotto l'effetto di alcol.

I FATTI

La donna è stata uccisa intorno alle 10 del mattino in via del Varco, mentre stava rientrando a casa dopo una passeggiata insieme al marito e agli amici a quattro zampe. È bastato un istante. La Opel del 55enne l'ha travolta in pieno, per poi ripartire subito dopo a tutta velocità. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori medico-sanitari, ma non c'è stato niente da fare. Al loro arrivo, Vanessa era già senza vita e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. I carabinieri si sono messi immediatamente sulle tracce del pirata della strada, riuscendo a individuarlo anche grazie alla testimonianza di chi aveva assistito alla scena. Non ci è voluto molto prima che la fuga dell'uomo terminasse: poche ore dopo i fatti era già in caserma per rispondere alle domande dei militari. La sua auto è stata trovata vicino al luogo della tragedia: aveva una gomma squarciata a causa dell'incidente. Lui era ancora nelle vicinanze. Sotto choc, non avrebbe opposto alcuna resistenza.

Al 55enne era appena stata restituita la patente di guida, quando si è reso responsabile dello schianto. Dopo essersi sottratto a un controllo nel Valdarno fiorentino, durante il quale si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'etilometro, il documento gli era stato ritirato e negli ultimi mesi lui non si era potuto mettere alla guida. Accusato di omicidio stradale, al momento si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, che dovrebbe tenersi domani o nei giorni successivi. L'episodio ha sconvolto la comunità, dove Vanessa, grande amante degli animali e della natura, era molto apprezzata per il suo lavoro insieme al marito in un'associazione cinofila. Tanti i messaggi di cordoglio e affetto che stanno ricevendo in queste ore il marito e i familiari. «Ovunque ci sarà un fiore, in quel fiore troverò il tuo sorriso e la bellissima persona che sei», la ricorda un'amica. La salma è stata esposta ieri pomeriggio presso la cappella della Misericordia a Figline Valdarno.

Fed. Zan.