Anziana uccisa in casa dopo la rapina a Gianturco: arrestati un romeno e una donna

Concorso in omicidio e rapina, per questi reati sono stati disposti i fermi a carico di un cittadino rumeno e di una donna accusati di omicidio di Stefanina Fragliasso, uccisa nella propria abitazione a Gianturco, alla periferia di Napoli. La donna è riuscita ad abbattere le resistenze della Fragliasso, mentre il romeno è entrato in campo come profondo conoscitore dello scassinamento delle cassaforti. Un omicidio a scopo di rapina. I due non avrebbero materialmente ucciso la donna, si indaga su alcuni complici.

