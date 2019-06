Camilleri in rianimazione a Roma: l'autore di Montalbano è grave. «Condizioni critiche»

Andrea Camilleri è ricoverato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Lo scrittore, che compirà 94 anni a settembre, è in rianimazione dopo un arresto cardiaco. Per i medici il quadro generale è «molto serio».

L'inventore del Commissario Montalbano, autore bestseller, si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino. «Se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio 'cuntò, passare tra il pubblico con la coppola in mano» ha detto più volte Camilleri.

Ultimo aggiornamento: 12:13

