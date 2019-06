«Avanti maistru... fozza susemini!!!». Cosìsu Twitter manda un incoraggiamento a distanza in dialetto siciliano (letteralmente «avanti maestro, forza alziamoci») allo scrittore, ricoverato da questa mattina per un infarto. I due sono amici da molto tempo, da quando Fiorello cominciò a fare un'esilarante imitazione dello scrittore nel programma 'Viva Radio2', molto apprezzata dallo stesso Camilleri.LEGGI ANCHE: Camilleri in ospedale a Roma: l'autore di Montalbano ricoverato per problemi cardiorespiratori LEGGI ANCHE: Andrea Camilleri, dalla cattedra a Montalbano: chi è lo scrittore siciliano