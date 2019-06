Matteo Salvini: «Camilleri dice che io con il rosario faccio vomitare? Scrivi che ti passa»

«Camilleri dice che "Salvini che impugna il rosario mi fa vomitare", gli dico: Camilleri scrivi che ti passa». Così Matteo Salvini in diretta Facebook dai tetti del Viminale. «Non pensavo che il rosario, o parlare di padre Pio, potesse far vomitare». Ospite alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, lo scrittore siciliano stamattina si era scagliato contro la scelta del ministro dell'Interno di esibire simboli religiosi basando su essi parte della sua propaganda. «Non credo in Dio, ma vederlo impugnare il rosario dà un senso di vomito. Fa parte della sua volgarità».

Montalbano e i migranti, volano gli ascolti: oltre 11 milioni. E il web si divide



Ultimo aggiornamento: 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA