Ambasciata Usa a Roma: «Non viaggiate in Italia, rischio Covid e terrorismo»

Sul sito dell'ambasciata Usa a Roma è comparso un “Travel Advisory” datato 20 aprile 2021, dove sostanzialmente gli Stati Uniti raccomandano ai connazionali di «non viaggiare» in Italia elevando a livello massimo - il 4 - il rischio Covid, così come fatto con l'80% dei Paesi mondiali. Nello stesso avviso si ricorda agli americani di usare «maggiore cautela» contro il rischio potenziale di attentati terroristici sul suolo italiano, ribadendo le indicazioni già diffuse negli anni scorsi dal dipartimento di Stato Usa dopo gli attacchi terroristici in Europa.

