Le fettuccine alla Alfredo sbarcano negli Stati Uniti per il Word Pasta Day

La passione della cucina italiana sbarca in America. E lo fa con i gradi di un ambasciatore: il ristorante Alfredo alla Scrofa porta oltreoceano il made in Italy culinario. E lo fa con il gusto del suo piatto più famoso: le fettuccine alla Alfredo. Una poesia nel piatto che esalta tutta la creatività e il genio italiano. Per sugellare questo incontro d'amore Eataly ha pensato proprio allo storico ristorante a due passi da piazza Navona.

Una storia lunga 108 anni

Due panel di lavoro in due città simbolo degli States: il 21 ottobre a Dallas per raccontare una storia lunga 108 anni (tanto è passato dall'invenzione delle celebri fettuccine: una poesia fatta di uno sfoglia finissima che si scioglie in bocca, mantecata sapientemente - o, come ama ripetere Mario, il patron del ristorante, fatta "ballare" in una danza in cui la piroetta la dà la maestria del Mantecatore ,con acqua di cottura, parmigiano reggiano riserva e burro delle Langhe.

La corsa dei prezzi: tra gli alimentari aumenti anche del 70%. Record per l'olio di semi di girasole. Impennata per per farina, burro, latte e riso

Il Word pasta Day

La seconda tappa,il 25 Ottobre,nel giorno del World pasta Day, non può esser che a New York nel cuore della Grande Mela dove è prevista una degustazione riservata nel ristorante top di Eataly "Il Pastaio". Ma perché proprio Alfredo alla Scrofa? Le risposte sono due: la prima è che la fortuna di Alfredo arriva grazie agli americani. Nel 1920, a guerra finita, due divi del cinema muto Douglas Fairbanks e Mary Pickford, in luna di miele in Europa mangiarono lì e assaggiando le sue fettuccine Alfredo rimasero folgorati. Al loro ritorno negli States raccontano del loro colpo di fulmine gastronomico e inviano ad Alfredo, in ricordo della loro esperienza, una coppia di posate d’oro con la loro dedica per “the king of fettuccine”. Da allora fu un tripudio e una storia d'amore che da 70 anni continua con la stessa passione, rinnovata e lo stesso amore per un prodotto italiano che ha fatto storia e continua a seminare futuro. Ma c'è anche un secondo elemento: Mario Mozzetti, patron di Alfredo, è stato nominato dal Comune di Roma tra gli ambasciatori della cucina romana nel mondo. Un biglietto da visita di rilievo per uno dei ristoranti più amati di Roma.