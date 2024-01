Alessandro Impagnatiello in aula per l'omicidio di Giulia: comincia il processo. Sguardo sempre basso e barba lunga

Alessandro Impagnatiello è appena arrivato nell'aula della Corte d'Assise di Milano per l'inizio del processo a suo carico. Il 30enne ex barman in un hotel di lusso, è imputato per l'omicidio del 27 maggio scorso della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi e ammazzata a Senago, nel Milanese, con 37 coltellate. Detenuto a San Vittore, è arrivato accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria. Sguardo basso, testa china, barba e baffi: il 30enne indossa un giaccone scuro, jeans e scarpe da ginnastica. Si è seduto sulla panca nella gabbia dell'aula della prima Corte di Assise.

Legale Tramontano: chiediamo l'ergastolo

I famigliari di Giulia Tramontano auspicano che la «condotta sia sanzionata come merita». Lo ha spiegato il legale di parte civile Giovanni Cacciapuoti prima dell'inizio della prima udienza del processo milanese a carico di Alessandro Impagnatiello. La famiglia di Giulia chiede che venga condannato all'ergastolo