Alessandra Matteuzzi, la Procura: «Non è un caso di malagiustizia». Cartabia chiede accertamenti degli ispettori

«In questa vicenda non si può affatto parlare di malagiustizia». Lo dice al Gr1 il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, sulla morte di Alessandra Matteuzzi, uccisa dall'ex compagno, che aveva denunciato per stalking. «La denuncia - dice Amato - è stata raccolta a fine luglio, il primo agosto è stata iscritta e subito sono state attivate le indagini che non potevano concludersi prima del 29 agosto perché alcune persone da sentire erano in ferie. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto». Dalla denuncia, secondo Amato, «non emergevano situazioni di rischio concreto di violenza, era la tipica condotta di stalkeraggio molesto».

Cartabia: « Avviare con urgenza accertamenti necessari »

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, attraverso il suo Gabinetto, ha chiesto agli uffici dell'ispettorato di «svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari, formulando, all'esito, valutazioni e proposte» a fronte delle ricostruzioni di stampa sul caso della donna uccisa a martellate dal suo compagno a Bologna. Lo si apprende di fonti del ministero.

Pm chiede la convalida dell'arresto

Il pm Domenico Ambrosino ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per Giovanni Padovani, accusato di omicidio aggravato dallo stalking nei confronti dell'ex compagna Alessandra Matteuzzi, martedì sera in via dell'Arcoveggio a Bologna. L'udienza è stata fissata davanti al Gip Andrea Salvatore Romito per domani mattina, l'indagato è difeso dall'avvocato Enrico Buono. In mattinata è stato conferito al medico legale Guido Pelletti l'incarico per l'autopsia, esame che comincerà domani pomeriggio. La difesa ha nominato come consulente di parte Giuseppe Fortuni.

Il racconto della cugina

Non è stato un raputs, un episodio isolato, ma il culmine di una lunga serie di aggressioni, violenze, atti intimadori il femminicidio di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa ieri a Bologna dall'ex-compagno Giovanni Padovani. A raccontare le ultime settimane di Alessandra è la cugina, l'avvocato Sonia Bartolini, che è anche membro dell'associazione "Donne e Giustizia" a Pavullo. «L’avevo vista molto provata, dimagrita» racconta in un'intervista al Resto del Carlino parlando dell'ultima videochiamata in cui si erano viste, due settimane fa. Alessandra non si sentiva sicura nonostante la denuncia per stalking e la decisione del giudice di imporre il divieto di avvicinamento: «Mia zia era una persona di cuore e non si meritava tutto questo, spero che questo episodio serva a cambiare le cose. Mi aspetto che lui marcisca in galera, ma che non paghi una persona sola, altrimenti succederà di nuovo» ha detto il nipote Matteo Perini.

Alessandra Matteuzzi uccisa mentre parlava al telefono con la sorella. «Lei gridava aiuto»

Alessandra era provata, dimagrita

Alessandra aveva intuito che Giovanni era pericoloso, ma quando aveva provato ad allontanarsi era iniziato l'incubo dello stalking, la paura continua di trovarlo nelle scale, nel balcone di casa. Nonostante la denuncia, i divieti di allontanamento del giudice, la donna non si sentiva al sicuro: quando camminava per strada a Bologna ed era sola era sempre al telefono con la sorella Stefania. Lo ha fatto anche quella sera, quando il killer l'ha attesa sotto casa e l'ha uccisa a colpi di mazza e la sorella, dall'altro lato del telefono l'ha sentita urlare più volte.

L'incubo stalking: Zucchero nel serbatoio dell'auto e agguati in casa

Dopo un periodo di relazione a distanza (Alessandra viveva a Bologna e lui in Sicilia) i due erano stati insieme durante alcuni giorni a Bologna, a casa di lei. È allora che Alessandra e le persone a lei care si sono accorte che qualcosa non andava, dei comportamenti ossessivi, della smania di controllo che l'uomo aveva nei suoi confronti.

Violenze peggiorate dopo la richiesta di interromprere la relazione, quando Giovanni era diventato ancora più pressante, aveva rotto piatti e bicchieri, si è arrampicato sul balcone, le faceva gli agguati sulle scale di casa, staccandogli la corrente dall'interruttore generale per costringerla a scendere e trovarsi faccia a faccia con lei.

«Lui le aveva messo lo zucchero nel serbatoio della macchina, sottratto le chiavi per non farla partire e, nei giorni scorsi, le aveva anche tagliato i fili della luce pur di intimorirla» racconta la cugina Sonia. Una lunga serie di episodi, che non erano stati fermati neanche dalla denuncia per stalking e dal divieto di allontanamento disposto dal giudice. Tanto che Alessandra aveva chiesto aiuto anche ai vicini "se torna quel ragazzo non aprire la porta" aveva detto a una dirimpettaia.

Il killer era possessivo, aveva uno sguardo impenetrabile

Secondo la cugina il rapporto tra Alessandra e Giovanni appariva "malato" sin dall'inizio.«Lui era ossessivo, voleva sempre controllarala» racconta Sonia «Io l’avevo conosciuto e non mi era assolutamente piaciuto… era come se avesse due occhi impenetrabili, uno sguardo che non mi convinceva. E con lei ne avevamo parlato sia io che, soprattutto, le sue amiche. Loro le avevano suggerito di non avere più contatti con questa persona dopo che erano arrivati diversi segnali violenti».