A24, chiusure notturne negli svincoli Vicovaro/Mandela e Carsoli: urgenti verifiche tecniche

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti verifiche tecniche, dalle ore 22:00 di oggi 21 aprile alle ore 06:00 di domani 22 aprile sulla A24 sarà disposta la chiusura della tratta autostradale tra lo Svincolo di Vicovaro/Mandela e lo svincolo di Carsoli in entrambe le direzioni di marcia. Conseguentemente, nei giorni e orari sopra indicati, sarà disposta un'uscita obbligatoria allo Svincolo di Carsoli, per i veicoli provenienti da A25/L'Aquila/Teramo, e un'uscita obbligatoria allo Svincolo di Mandela, per i veicoli provenienti da Roma, che potranno percorrere la SS5 Tiburtina/Valeria come itinerario alternativo.

21:25 #A24 L'area di servizio Valle Aterno e' sprovvista di GPL fino alle 08:00 del 22/04/2021 https://t.co/GPq4OnSI6p — Strada dei Parchi Viabilità (@viabilitasdp) April 21, 2021

Come essere aggiornati

Per aggiornamenti in tempo reale sulle chiusure e sulle condizioni di traffico e di viabilità si raccomanda di visitare il sito www.stradadeiparchi.it, di seguire il profilo Twitter viabilitasdp o Facebook, prima di mettersi in viaggio. Si raccomanda inoltre di consultare il Televideo Rai e Mediavideo, di ascoltare i notiziari CCISS e Isoradio, o chiamare il numero telefonico 840.042121

