Tina Cipollari multata dalla polizia: lei va su tutte le furie e inizia lo show

Sembra essere un periodo di multe e controlli della polizia per i vip e dopo Belen Rodriguez tocca a Tina Cipollari. La Vamp di “Uomini e donne”, che ha ricoperto il ruolo di opinionista e tronista della trasmissione condotta da Maria De Filippi, è stata multata dalle forze dell’ordine con suo grande disappunto.

Tina Cipollari è stata sorpresa da “Nuovo” alla guida della sua auto. Per un eccesso di velocità o uno stop non rispettato, ipotizza la rivista, viene fermata dagli agenti che decidono di procedere con una sanzione. Tina non ci sta, si infuria e mette su uno show come quelli visti spesso in tv.

Ai poliziotti però non interessa, la legge è uguale per tutti, e Tina torna nella sua auto con la multa in mano…

Un momento comunque positivo, bollettini da pagare a parte, per la Cipollari che dopo la separazione da Kikò Nalli ha ritrovato l'amore a fianco dell'imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara.

Ultimo aggiornamento: 19:54

