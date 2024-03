Domenica 24 Marzo 2024, 14:16

Un folle inseguimento per le vie del centro della città, fin quando l'auto in fuga non ha centrato in pieno un cordolo stradale, ruotando su se stessa e finendo la sua corsa al centro della carreggiata. Al volante un ragazzo di 25 anni, per il quale è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una maxi multa di oltre mille euro per tutte le violazioni stradali commesse mentre veniva inseguito dai poliziotti.

L'episodio è andato in scena tra le 4 e le 4.20 di venerdì notte a Latina, dove il venticinquenne era al volante della sua macchina nella zona di via Isonzo, alle porte della città. Quando il giovane ha visto una pattuglia della squadra Volante di polizia ferma all'altezza del centro commerciale L'Orologio, temendo di essere fermato, ha premuto il piede sull'acceleratore, tentando di fuggire via dai poliziotti per evitare il posto di blocco.A quel punto gli agenti si sono messi all'inseguimento del ragazzo che, da via Isonzo, si è diretto a folle velocità verso il cuore della città, percorrendola a tutto gas prima di svoltare a destra su via Vincenzo Rossetti. Arrivato al semaforo che dà su via Don Torello, a quel punto il venticinquenne ha svoltato a sinistra, proseguendo la sua fuga in direzione del parco Falcone e Borsellino.Per cercare di seminare i poliziotti il giovane ha anche imboccato diverse strade contromano dove fortunatamente, vista anche l'ora tarda, non circolava quasi più nessuno. Pensando di farla franca, incurante delle conseguenze, è stata proprio una manovra azzardata a tradirlo. Quando è arrivato a due passi dal centro ha perso il controllo dell'auto e urtato il cordolo stradale ruotando su se stessa e fermandosi al centro della carreggiata.Non c'è voluto molto agli agenti per capire il motivo della fuga. Una volta avvicinatisi al giovane, infatti, il forte odore di alcool che arrivava dal suo alito non ha lasciato spazio ad interpretazioni. I poliziotti della questura hanno proceduto a sottoporlo immediatamente all'alcol test. Il riscontro, come da previsioni, è stato positivo, costando al venticinquenne una denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. Ma non solo. Oltre al ritiro della parente, infatti, il ragazzo dovrà pagare anche una maxi multa di oltre mille euro, viste le numerose regole del codice della strada infrante durante la rocambolesca fuga, dove solo per fortuna nessuno si è fatto male.