Rissa sfiorata agli Mtv Music Awards: scontro tra il fighter McGregor e Machine Gun Kelly, compagno di Megan Fox

Alta tensione sul red carpet degli Mtv Music Awards. Un diverbio sfociato quasi in rissa quello accaduto ieri notte a Brooklyn, nello stato di New York, tra il rapper Machine Gun Kelly, compagno di Megan Fox e il fighter Conor McGregor. L'artista marziale ha lanciato un drink al cantante in segno di stizza, prima di essere diviso dal cantante grazie all'intervento di un bodyguard.

McGregor, 33 anni, avrebbe chiesto a Machine Gun Kelly, conosciuto anche con la sigla MGK, una foto, ma dopo essersi rifiutato sarebbe iniziato un litigio tra i due.

La rissa sfiorata

«Hanno litigato, poi Conor si è calmato e gli si è riavvicinato», così ha riferito una fonte a un tabloid locale. «Tutti urlavano. È stato davvero un momento di tensione - ha riferito un altro testimone oculare - il fighter era davvero pronto a tirargli un pugno». McGregor è stato quindi scortato fuori dal teatro Barclays Center, ma poi è ritornato per l'inizio della cerimonia. «Non è vero che è stato lui a istigare l'incidente, Conor non è mai stato cacciato e si è goduto lo show», così un amico dell'artista marziale ha riferito alla stampa al termine dello show.

Il fidanzamento tra Megan e il rapper

Le voci sul fidanzamento tra l'attrice Megan Fox, 35 anni, e il rapper Machine Gun Kelly sono circolate dopo che l'interprete di Transformers è stata vista con un anello al dito. Non si può escludere quindi che a breve che annuncino il loro matrimonio.

La coppia si è conosciuta sul set del thriller «Midnight in the Switchgrass», girato tra fine 2019 e inizio 2020. L'attrice è stata sposata con Brian Austin Green dal 2010 al 2020 dal quale ha avuto tre figli.

