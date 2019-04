Kate Middleton, l'indiscrezione choc sulla fuga a Firenze: «È voluta scappare all'estero»

Kate Middleton è scappata due volte all'estero? Secondo la stampa britannica sarebbe proprio così. In due occasioni, la duchessa di Cambridge ha lasciato il Regno Unito da sola per raggiungere una località estera. E le motivazioni sarebbero differenti.

Come riporta l' Indipendent , l'ultima fuga risale al 2007, quando Kate non era sposata. All'epoca la duchessa di Cambridge era in piena crisi con William. Kate non si sarebbe sentita ricambiata con la stessa intensità, così piantò il fidanzato e si rifugiò in Irlanda con la madre Carole. Poi a giugno finalmente Will le chiese di tornare insieme e nel 2010 arrivò la proposta di matrimonio.

La prima fuga risale invece al 2000. In quel caso, come riporta il Telegraph , non fu una vera e propria fuga, ma piuttosto «un anno sabbatico». A 18 anni Kate Middleton decise di trascorrere un anno a Firenze, per il suo amore per il Rinascimento.



Oggi la duchessa di Cambridge è una mamma e moglie felice, amata dai sudditi di sua maestà. Dio salvi la regina, e pure la duchessa.

