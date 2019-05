Ilaria D'amico di nuovo incinta? Pancia sospetta per lady Buffon

Ilaria D'Amico sarebbe di nuovo incinta. Questa l'indiscrezione lanciata dal settimanale "Chi", che ha avvistato la conduttrice di Sky Sport all'uscita di scuola del suo primo figlio Pietro, nato dal legame con l’ex Rocco Attisani. Le forme della D'Amico, in particolare la sua pancia, testimonierebbero - secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini - il fatto che stia aspettando un bambino.

Per la conduttrice si tratterebbe del secondo figlio con Gigi Buffon, dopo Leopoldo Mattia nato nel 2016. La conferma ufficiale non c'è ancora, ma secondo "Chi" non c'è alcun dubbio: Ilaria D'amico sta per regalare un altro figlio al portiere attualmente in forza ai francesi del Psg.

