Fedez alla festa con Gigi Hadid: «Abbiamo iniziato a ballare...». Chiara Ferragni reagisce così

Chiara Ferragni, Fedez alla festa con Gigi Hadid: «Abbiamo iniziato a ballare...». Il rapper milanese ha realizzato il suo desiderio, trascorrere una serata con la super top model americana Gigi Hadid. L'occasione era la festa organizzata da Donatella Versace in onore di Jennifer Lopez, che ha chiuso la sfilata con lo storico jungle dress.

Jennifer Lopez dopo 19 anni indossa di nuovo il mitico "Jungle dress" di Versace

Chiara Ferragni Unposted, Fedez contro i critici cinematografici: «Non contate più un c...»



Chiara Ferragni e Fedez hanno documentato la festa su Instagram. In una delle stories, il rapper, in compagnia di Chiara su un pianerottolo, afferma: «Mia moglie mi sta portando via dalla festa, perché Gigi ha iniziato a guardarmi, stavamo ballando...». Ovviamente Fedez è ironico e Chiara al suo fianco annuisce sorridendo: «Esattamente, chi ha visto il documentario capirà...». E Fedez ribatte: «Anche chi non l'ha visto...».

Il siparietto comico dei Ferragnez fa il giro del web. Nel frattempo, questa mattina Fedez posta una foto proprio in compagnia di Gigi Hadid sul suo profilo Instagram. Lui commenta ironico: «Sembrava nulla, invece eccoci qua... ah no». E Chiara Ferragni conclude "sportiva": «Posso fare da testimone alle nozze?». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA