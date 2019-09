Fedez "innamorato" di Gigi Hadid: «Sto già preparando le carte per il divorzio»

Fedez e Chiara Ferragni divorziano? Sì, ma solo per scherzo. Il rapper non ha mai nascosto di essere un grande fan di Gigi Hadid, modella statunitense che appare anche nel documentario della Ferragni. Nella scena, si vede un Fedez visibilmente emozionato dopo aver incontrato per la prima volta la modella, a testimonianza della genuina ammirazione che prova nei suoi confronti. Ieri il rapper ha scritto su Twitter: «Venerdì vedrò di nuovo Gigi Hadid, ho già preparato le carte del divorzio (scherzo amore)».

Chiara Ferragni, la dedica di Fedez per il documentario: la recensione è della nonna

Venerdì vedrò di nuovo Gigi, ho già preparato le carte del divorzio (scherzo amore) https://t.co/2BEzGzogbv — Fedez (@Fedez) 18 settembre 2019

Fedez rivedrà Gigi Hadid venerdì 20 settembre, in occasione della Milano Fashion Week. Chiara Ferragni non ha motivo però di essere gelosa: Gigi Hadid è una sua amica e anche lei ha avuto modo di scherzare su Instagram sul presunto "innamoramento" di Fedez . Insomma, nessun divorzio in vista per ora. Gigi Hadid permettendo.





