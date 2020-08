«Diletta Leotta e Ibrahimovic, la super-coppia dell'estate»: lo scoop di “Chi”

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, ecco la super-coppia dell'estate 2020. A rivelarlo è il settimanale Chi, che nel numero in edicola mercoledì 19 agosto racconta che la giornalista sportiva e il campione svedese del Milan ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia.

I due erano già stati sorpresi a cena insieme, il presentatore avrebbe inoltre confidato a un amico di avere una relazione con la presentatrice di Dazn. Proprio mentre la Leotta era in vacanza in Sardegna con alcune amiche, l'attaccante è apparso in Costa Smeralda.

Diletta e Zlatan si sono conosciuti dopo il lockdown grazie a un’azienda di fitness che li ha voluti come testimonial. In seguito proprio “Chi” li ha sorpresi a cena insieme.

Diletta è partita per la Sardegna e il calciatore è partito per l'isola da single. Una sera al ristorante Sottovento sono arrivati tutti e due ma con gruppi diversi: nessuna foto a testimoniarlo, perché grazie a una telefonata precedente dello staff di Ibra hanno cenato a porte chiuse nel privé, con tanto di bodyguard a proteggere. Poi uscite separate. I media svedesi già avevano insinuato che tra Ibra e la moglie ci fossero problemi.

