Brad Pitt, la nuova fiamma è la super-modella tedesca Nicole Poturalski, ecco chi è

Brad Pitt innamorato. Chi è la ragazza che ha stregato il cuore del bell'attore hollywoodiano? Secondo quanto scrive il New York Post l'attore ha una relazione sentimentale con la modella tedesca Nicole Poturalski. I due sono stati visti all'aeroporto di Parigi, lui in volo da Los Angeles lei da Berlino, per imbarcarsi su un altro volo che li ha portati al castello di proprietà dell'attore nel sud della Francia. Pitt, 56 anni, è nel mezzo di una battaglia legale con l'ex moglie Angelina Jolie dopo la loro separazione nel 2016. Condividono sei figli. La Poturalski, 27 anni, a sua volta è madre di un bambino.

Coronavirus, Brad Pitt imita Anthony Fauci, il virologo che bacchetta Trump sull'epidemia



© RIPRODUZIONE RISERVATA