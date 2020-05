Abbazia di Montecassino, il primo giugno "open day": ecco come prenotare le visite gratuite

L’apertura del 31 maggio sarà per l’Abbazia di Montecassino l’inizio del ritorno graduale alla quotidianità, dopo la chiusura dovuta alla emergenza sanitaria ancora in atto.

Per questo nuovo inizio la Comunità monastica ha pensato ad una assoluta novità: lunedì primo giugno sarà dedicato ad un ‘open day’, un intero giorno in cui i servizi all’interno dell’Abbazia, a partire dal parcheggio fino all’ingresso al museo, saranno offerti in maniera gratuita.

A partire dalle ore 10.00 e fino alle 17.30 si susseguiranno visite guidate gratuite negli spazi dell’Abbazia aperti al pubblico; si tratta di un’occasione imperdibile, di un’esperienza che si potrà vivere semplicemente andando sul sito www.prenotoprima.it/montecassino, selezionando open day del primo giugno e scegliendo l’orario che più è comodo.

«Questa modalità di prenotazione - speigano dall'Abbazia - permette di conoscere in anticipo il numero di persone presenti all’interno del monastero e di gestire così in tutta tranquillità la loro permanenza dall’ingresso fino all’uscita. La partecipazione ad ogni tour è riservata ad un numero ristretto di visitatori che si muoveranno in spazi adeguati, e in molti casi all’aperto. Prenotare con anticipo è l’unico modo per essere certi di far parte di questo evento dal carattere straordinario».

