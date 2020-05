Orvieto, monumenti con la mascherina: riaprono al pubblico il Duomo e il Museo dell'Opera del Duomo

Ultimo aggiornamento: 15:21

A Orvieto la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus procede spedita. La prima messa con pubblico nel giorno del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, lunedì 18 maggio, ha segnato a Orvieto la riapertura del Duomo, che rimasto aperto finora per la preghiera individuale, finalmente torna ad accogliere la liturgia comunitaria dopo il periodo di chiusura causa pandemia."Il complesso percorso della ripresa richiede, - spiega una nota dell'Opera del Duomo - provvedimenti di sicurezza volti a tutelare la salute pubblica e consentire così continuità alla graduale ripartenza, cui contribuirà senza dubbio anche la responsabilità individuale. Ma il percorso è ormai avviato e prevede ora ulteriori tappe volte al recupero di una fruizione anche culturale e turistica del monumento più vicina possibile alla normalità.Da parte dell’Opera del Duomo vi è piena consapevolezza che è questo un passaggio determinante per la ripresa del flusso turistico di Orvieto e per il rilancio economico della Città e della Regione, e si accinge ad affrontarlo con l’impegno di tutte le proprie competenze e risorse.con orario 9.30-18.00 a condizione che nell’accesso siano rispettate tutte le misure di prevenzione richieste dalla normativa: sanificazione continua degli ambienti,Un secondo importante obiettivo è poi la(stesso orario 9.30-18.00), dopo un’accurata campagna di manutenzione delle opere d’arte della raccolta e con un attento adeguamento alle misure di prevenzione sanitaria.L’apertura - spiega ancora l'Opera del Duomo - è rivolta in primo luogo alla comunità orvietana affinché possa riappropriarsi delle meraviglie che la cattedrale e il suo museo - aperti gratuitamente, si ricorda, a tutti i residenti della Diocesi - possono offrire in questo momento di grave difficoltà, come segno di condivisione e speranza.Naturalmente si auspica che, nella prospettiva della ripresa degli scambi interregionali a partire dal 3 giugno, si torni a un’ampia circolazione di visitatori dal territorio nazionale e gradualmente anche dall’Europa del trattato di Schengen. E’ questa l’attesa “ripartenza” che potrà dare valore al grande impegno sostenuto non solo dall’Opera del Duomo ma dalla Città intera ed essere trainante nei confronti di tutte le realtà interessate e coinvolte nei servizi legati al settore turismo."