Sabato 10 Dicembre 2022, 08:11

Investe una vigilessa davanti alla scuola, automobilista rinviata a giudizio. I fatti risalgono al novembre dello scorso anno quando l'imputata, una donna di Ferentino di 31 anni domiciliata a Frosinone, stava aspettando che la figlia uscisse dal plesso scolastico Aldo Moro in via Mastruccia. Come spesso succede si era creato un ingorgo. La vigilessa, per snellire il traffico, aveva detto alla donna che non poteva proseguire la marcia in direzione della scuola ma che invece doveva girare a destra. L'automobilista, per niente convinta di quell'ordine, aveva iniziato a battibeccare con l'agente della polizia che però era stata irremovibile. La donna alla guida, per tutta risposta, l'aveva urtata con la vettura facendola cadere a terra procurandole lesioni agli arti inferiori. Soccorsa da una ambulanza del 118 l'agente di polizia locale era stata accompagnata presso l'ospedale Spaziani dove il personale sanitario l'aveva sottoposta alle prime cure. La vigilessa aveva riportato lesioni alle ginocchia. Ma la cosa ovviamente non era finita così. La ferentinate, a seguito della denuncia presentata dalla vigilessa, era finita sul registro degli indagati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nei giorni scorsi il pubblico ministero a conclusione delle indagini ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti della 31enne ferentinate. Il giudice per le udienze preliminari dopo aver accolto gli elementi del pm ha deciso di fissare l'udienza preliminare il prossimo 4 aprile. L'imputata che è difesa dall'avvocato Antonio Ceccani ha sempre sostenuto di aver urtato la vigilessa accidentalmente e che certo non aveva avuto alcuna intenzione di investirla. Di diverso avviso l'agente di polizia locale la quale ha sempre sostenuto che l'automobilista l'aveva urtata con la sua macchina volutamente.

Marina Mingarelli

