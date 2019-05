Viadotto di Frosinone crollato, torna l’asfalto: la riapertura più vicina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viadotto Biondi, crollato nel marzo del 2013, è tornato da ieri ad essere una strada. L’impresa Cipriani ha infatti provveduto ad asfaltare l’intero tratto che collega viale Roma sino a piazza San Tommaso D’Aquino. Nel frattempo sono state realizzate ringhiere, marciapiedi e guardrail per la messa in sicurezza. È, pertanto, scattato il conto alla rovescia per vedere riaperto questo importante collegamento viario che unisce la città alta con quella bassa. Nei prossimi giorni il cronoprogramma prevede il completamento dell’ultimo tratto di asfalto mancante, le rifiniture e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale. Dopodiché toccherà alla fase dei collaudi. Se le condizioni meteo dovessero volgere al bello non è da escludere che entro la fine del mese l’opera potrebbe essere riconsegnata alla città. Dato il coincidente appuntamento elettorale del 26 maggio per le elezioni europee, più di qualche forza politica spingerebbe per celebrare la cerimonia del taglio del nastro proprio a ridosso della tornata elettorale. Nel giro di qualche giorno si saprà. Oltre alla riapertura della strada, fondamentale per un miglior collegamento tra le due zone del capoluogo e per snellire il traffico, l’amministrazione comunale ha chiesto di poter realizzare un percorso pedonale che da piazza San Tommaso D’Aquino giunga sino alla base dell’ascensore inclinato. Il versante collinare franato è stato bonificato con una serie di parapetti in cemento armato così da renderlo sicuro e si è formato un percorso naturale che segue i lavori eseguiti. Va solo stabilito che tipologia di fondo prevedere (se resterà di terra battuta oppure una pavimentazione non impattante a livello ambientale).