Giovedì 21 Settembre 2023, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 10:20

Dopo lo Scalo sarà la volta di Selva Piana. L'amministrazione comunale di Frosinone, nell'ambito delle modifiche viarie e di mobilità in atto anche per via della costruzione di diverse piste ciclabili, presto istituirà nuovi sensi di marcia e introdurrà alcuni cambiamenti anche nel quartiere ubicato tra corso Volsci e via Marittima. In corso di realizzazione le piste ciclabili in questa zona che hanno subìto un fermo del cantiere perché i cordoli (quelli gialloneri per intenderci) vanno rivisti. Sia l'assessorato ai Lavori pubblici che quello al Traffico sono in attesa dello sblocco di questa situazione per portare a compimento la rivoluzione viaria.Le modifiche riguardano diverse strade: in via Portogallo verrà istituito il senso unico di circolazione da viale Europa. In viale Grecia nuovo senso unico con direzione di marcia consentita da via Portogallo a via Marittima, con svolta obbligatoria su corso Francia. Verrà istituito il senso unico di circolazione in viale Grecia, con direzione di marcia consentita da via Marittima a via Portogallo, con svolta obbligatoria sempre su corso Francia. A sua volta verrà creato il senso unico di circolazione in corso Francia, con direzione di marcia consentita da viale Grecia a viale Europa. L'ordinanza è stata già firmata qualche giorno fa. Ma quando scatteranno le nuove misure?«Al momento dichiara l'assessore al Traffico, Maria Rosaria Rotondi non abbiamo una data precisa, ma l'introduzione di queste novità faciliterà la combinazione ciclabile-circolazione di auto con maggiori spazi». In effetti ad oggi via Portogallo con il doppio senso di marcia e con il restringimento della carreggiata dovuto alla ciclabile, specie in prossimità della curva, presenta numerosi pericoli con il rischio di incidenti tra le auto che viaggiano in direzione opposta.Allo Scalo, intanto, si attendono altre novità. Annunciata già da giorni, l'eliminazione dei cordoli della ciclabile contestata di via Puccini tarda ad arrivare: «Il dirigente Caringi si sta interfacciando con l'impresa spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Angelo Retrosi per l'avvio dei lavori che nei prossimi giorni verranno eseguiti. Una volta eliminati i cordoli, si proseguirà con l'intervento della ciclabile che dovrà arrivare sino al parco Matusa». Ma intanto in piazzale Kambo la stazione di bike sharing è stata interdetta all'uso per consentire l'avvio di alcuni lavori propedeutici al futuro cantiere per il rifacimento della stazione ferroviaria. Alcuni pendolari del capoluogo, soliti recarsi a prendere il treno in bicicletta e che utilizzavano quella postazione per parcheggiare in sicurezza le proprie bici, si chiedono dove potranno lasciarle da domani. Sarebbe il caso di sistemare anche delle semplici rastrelliere nei pressi della stazione per consentire ai pendolari-ciclisti la sosta.Sempre in tema di mobilità, da oggi e sino al termine dei lavori ci saranno delle limitazioni e il divieto di sosta in via Grande nei pressi dell'intersezione con via Sant'Angelo, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso. La ditta Enea Appalti srl è incaricata di eseguire i lavori di messa in sicurezza e bonifica del versante sotto il profilo idrogeologico. L'intervento su via Grande verte a ripristinare la sicurezza della sede stradale soggetta in alcuni tratti a smottamenti laterali a seguito di fenomeni franosi del versante verso valle. Prevista la realizzazione di idonee opere di sostegno e la manutenzione straordinaria della sede stradale con demolizione e rifacimento della stessa.