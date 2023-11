Va a recuperare con il carro attrezzi un'auto incidentata, ma è ubriaco: denuncia e patente ritirata a un 61enne di Anagni

Va a recuperare a Segni un’auto in panne dopo un incidente con il carro attrezzi, ma era ubriaco. I carabinieri hanno denunciato e riti rato la patente ad un 61enne di Anagni. L’uomo, giunto sul posto del soccorso, era in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto agli accertamenti con alcol test è risultato positivo con un tasso alcolemico di oltre il triplo di quello consentito. E' stato necessario chiamare un altro carro attrezzi per rimuovere l'auto.