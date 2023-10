Un caffè per comprare casa, ad Anagni la novità che sfida l'on line

Un'area "business cafè" per acquistare la propria casa. E' la novità che domani, sabato 14 ottobre, sarà inaugurata ad Anagni, in via Vittorio Emanuele al civico 58. A partire dalle 18 aprirà un nuovo ufficio di consulenza, con un nuovo modo di parlare al cliente. Marco Franceschetti, titolare dell'attività, "sfida" l'on line: «Il mercato immobiliare è sempre in forte evoluzione e la tecnologia avanza sempre di più - spiega - ma i migliori rapporti nascono seduti davanti un buon caffè, ecco perché io ed il mio team abbiamo deciso di creare un nuovo modo di parlare al cliente, nella nostra nuova area "business cafè". All'interno della struttura si verrà accompagnati in un viaggio della vita per l'acquisto dell'immobile con tutti i servizi correlati»