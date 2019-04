Tratta ferroviaria Roma-Cassino, un altro investimento: circolazione bloccata

Tratta ferroviaria Roma-Cassino, è un calvario per i pendolari ciociari. Oggi pomeriggio poco dopo le 18.30 un uomo è stato investito da un treno in corsa presso la stazione di Valmontone. I Vigili del fuoco sono intervenuti con il supporto di un carro sollevamenti e al momento la linea ferroviaria è bloccata in entrambi i sensi. La circolazione è stata bloccata e riprenderà, fa sapere Trenitalia, solo dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA