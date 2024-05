Ludovica Valli incinta del terzo figlio a Verissimo, chi è l'influencer? Età, i rapporti con la sorella Beatrice, il compagno, la malattia e Instagram

Ludovica Valli incinta del terzo figlio sarà tra gli ospiti oggi, sabato 4 maggio del salotto di Verissimo. «Torna una bellissima donna che ha fatto della famiglia il suo punto di forza e oggi si prepara ad accogliere il terzo figlio» con questo post su Instagram la trasmissione condotta da Silvia Toffanin annuncia la sua ospite. In attesa di ascoltare l'intervista in onda dalle 16.30 su canale 5 scopriamo qualcosa in più sull'influencer.