Tasso alcolemico cinque volte superiore, patente ritirata e sequestro dell'auto

Denuncia, ritiro della patente e sequestro dell'auto. Motivo? Guidava con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito. Lo hanno sorpreso i carabinieri della compagnia di Alatri, nell'ambito dei controlli sulle strade volti a prevenire i gravi incidenti stradali causati dal mancato rispetto delle norme del codice della strada.

Nell’ambito di tali servizi, oltre ad elevare varie contravvenzioni, i militari della stazione di Veroli hanno ritirato la patente di guida ad un giovane romeno per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Il giovane, sottoposto a controllo con etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore di cinque volte i limiti consentiti che sono di 0,5 grammi per litro.

«È un’attività continua - si legge in una nota - quella che impegna i militari della Compagnia di Alatri, e di tutte le stazioni del territorio, per assicurare una presenza costante e diffusa di pattuglie dell’Arma per aumentare la sicurezza effettiva e percepita dei cittadini».