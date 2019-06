Stroncato durante l'escursione nel Parco, muore a 42 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina la figlia lo aspettava sull'altare per la Prima Comunione. Il cuore del suo papà, invece, si è fermato ieri, a 42 anni, nel caldo afoso di giugno.Alfredo Villa era conosciutissmo: i suoi occhi celesti e il suo sorriso illuminavano le giornate di chiunque lo conoscesse. Sempre allegro e gioviale, un padre educato e mai fuori dalle righe, ma soprattutto un papà esemplare.E' morto per un malore, probabilmente un infarto. E forse il gran caldo ha fatto il resto.E' accaduto nel pomeriggio di ieri nell'ultimo versante del Parco Nazionale d'Abruzzo, nel versante laziale. L'area è conosciuta come «Le Falesie» , poco prima di Grotta Campanaro, nel comune di Picinisco.Alfredo, in una giornata particolarmente calda, ha perso i sensi prima di effettuare la scalata. Non si è trattato di una caduta, ma di un malore, come hanno confermato più testimoni che erano sul posto e che ha subito fatto scattare la macchina dei soccorsi. «L'ambulanza non è potuta arrivare sul luogo della tragedia perchè c'è una frana sulla strada. Una frana che ostruisce il traffico da tre anni» hanno precisato. Per cui i medici e i paramedici e i volontari del Soccorso alpino hanno percorso a piedi più di un chilometro, prima di raggiungere il corpo. Una volta giunti sul posto, però, per Alfredo non c'era più nulla da fare. Inutile anche l'intervento dell'eliambulanza. La salma è rimasta lì fino all'imbrunire. Il magistrato in serata ha firmato il nulla-osta per il suo trasferimento presso l'obitorio.Alfredo era dipendente della «Binet sul Liri», una cartiera della città. La sua famiglia è conosciutissima perchè per oltre 30 anni ha gestito un negozio di cartolibreria in centro. Suo padre Ortelio è un noto pittore.La comitiva di escursionisti era partita da Isola in mattinata. Alfredo, era rimasto vittima, a gennaio, in un'altra escursione: una lastra di ghiaccio gli era caduta addosso, e gli aveva provocato la frattura del femore. Lascia moglie e due figlie adolescenti.