Martedì 13 Settembre 2022, 08:25

Migliorano le condizioni della donna di Isola del Liri picchiata dal compagno nel tardo pomeriggio di domenica, che ha deciso, almeno per ora, di non denunciare l'uomo. Si trova ricoverata presso il policlinico di Tor Vergata di Roma dove è arrivata in eliambulanza con un trauma cranico. L'uomo con tutta probabilità sarà denunciato per lesioni aggravate anche se sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire esattamente l'accaduto e valutare la sua condotta nei confronti della compagna anche in passato. Si tratta di un uomo di nazionalità albanese già noto alle forze dell'ordine. Secondo le prime testimonianze rese dalla quarantenne ai carabinieri di Roma che l'hanno ascoltata pare che non ci siano stati altri episodi di violenza domestica e che quella di domenica sia stata la prima volta che lui l'ha picchiata. Si tratta comunque di un episodio gravissimo e per questo i carabinieri della compagnia di Sora, agli ordini del capitano Domenico Cavallo, non vogliono lasciare nulla al caso. Non appena sarà possibile, riascolteranno ancora la donna che al momento non è intenzionata a sporgere denuncia contro il suo aguzzino.

Ad Isola Liri, dove sono avvenuti i fatti, all'interno di un'abitazione in località Granciara, ma anche nella vicina Castelliri dove la donna ha una avviata attività, la notizia ha suscitato clamore, rabbia ed indignazione: «Conosciamo molto bene quest'uomo che già in passato si è reso protagonista di episodi analoghi con altre donne. Speriamo paghi per quello che ha fatto e che la pena sia severa», ha detto una donna. Ma la condanna arriva anche dal mondo maschile: «Non si doveva permettere di alzare neanche un dito contro la sua compagna, visto che tra le altre cose la donna è anche mamma di due bambini», commenta un altro. Ma i messaggi, sui social network, si moltiplicano di ora in ora, alcuni sono anche molto pesanti. Ricordiamo che tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica quando i carabinieri della locale stazione ed il 118 sono intervenuti in una casa nell'immediata periferia della città delle cascate su richiesta di alcune persone che avevano udito delle urla disperate provenire da un'abitazione. Una volta sul posto i soccorritori hanno richiesto l'intervento di una eliambulanza poiché le ferite riportate dalla donna apparivano piuttosto gravi, soprattutto una al capo. Contemporaneamente, i carabinieri hanno provveduto a trasportare in caserma il compagno e ad identificarlo. Interrogato per tutta la serata, ammettendo le responsabilità di quanto accaduto, è tornato a casa. Purtroppo, quello dei maltrattamenti e della violenza sulle donne resta uno dei problemi più grandi, un fenomeno in continuo aumento per il quale gli interventi e le strategie messe in campo sembrano non produrre effetti incisivi.

Roberta Pugliesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA