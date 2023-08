Droga a Frosinone, alleanza tra ciociari e campani dietro lo spaccio al Casermone: un arresto e due denunce

Un piccolo fortino blindato, protetto da telecamere a circuito chiuso e doppie grate in ferro: lo hanno smantellato gli uomini della Polizia di Stato durante un blitz antidroga compiuto questa mattina nell’area del Casermone Ater a Frosinone. L’area è stata circondata dal Reparto Prevenzione Crimine e dal Reparto Mobile di Roma, all’interno del perimetro hanno agito gli uomini della Squadra Mobile di Frosinone e dei Commissariati intervenuti a rinforzo, mentre dall’alto sorvegliava l’azione un elicottero del Reparto Volo.

I poliziotti del questore Domenico Condello sono riusciti a fare irruzione nell’appartamento ‘blindatò al primo piano di una delle palazzine del complesso.

Qui hanno trovato un giovane napoletano che si era appropriato dell’alloggio e lo usava per spacciare cocaina: ha tentato la fuga ma ha trovato ogni strada sbarrata dal doppio perimetro di agenti. Aveva 61 dosi di cocaina, 1200 euro in contanti ed un manganello telescopico.

GLI SCONTRI

Lo hanno arrestato e portato in carcere. Abbattendo altre grate in ferro, i poliziotti guidati dal vice questore Carlo Bianchi hanno raggiunto un altro alloggio, occupato regolarmente da una donna di Frosinone ai domiciliari e dal suo compagno che non ha un impiego. Nell’alloggio i poliziotti hanno trovato 18mila euro in contanti già divisi in mazzette sigillate e sottovuoto. La coppia non ha saputo giustificare il possesso del denaro. Per entrambi è scattata la denuncia. La polizia sospetta che si sia verificata una saldatura tra una delle bande che controlla il mercato dello spaccio a Frosinone ed un gruppo campano che di fronte agli scontri registrati in questi giorni nel capoluogo ciociaro ha mandato un suo uomo. Le indagini ora puntano in questa direzione. L’alloggio è stato restituito all’Ater per l’assegnazione al primo inquilino in attesa di sistemazione.